Parlamentarii PSD vor boicota ședința de plen programata luni, in care ar fi trebuit sa fie dat votul pentru respingerea Guvernului Orban 2, iar aceasta manevra poate arunca in aer strategia liberalilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liderii PSD au votat in unanimitate in ședința CEx sa nu participe la votul de investitura motivand ca așteapta