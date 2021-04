Persoanele care se confrunta cu presiunea cauzata de pandemia de COVID-19 vor beneficia, incepand de marti, de servicii gratuite de sprijin psihologic prin apelarea liniei telefonice cu tarif normal 021.9081. Peste 40 de psihoterapeuti voluntari sunt implicati in proiectul demarat si coordonat de Ministerul Sanatatii, in parteneriat cu Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale (APCCR), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Clinica Universitara de Psihologie PsyTech, si Vodafone Romania. Psihoterapeutii implicati in proiect vor prelua apelurile, de luni pana sambata, in…