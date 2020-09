Simona Halep: Nu a fost finalul de turneu la care speram, dar trofeul este al meu

Simona Halep a declarat, luni, că finala turneului de la Roma nu a fost aşa cum spera, dar se bucură pentru că a reuşit în sfârşit să câştige trofeul."În sfârşit am câştigat! Iubesc acest turneu şi în fiecare an am jucat chiar foarte bine.… [citeste mai departe]