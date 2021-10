Stiri pe aceeasi tema

- Tara mediteraneana trece prin cea mai grava criza economica dupa anii 1850, iar in ultimele luni a avut probleme sa importe suficienta pacura pentru centralele sale energetice. In majoritatea tarii electricitatea este disponibila de obicei doar o ora pe zi, in conditiile opririi prin rotatie a furnizarii…

- Cele mai mari doua centrale electrice din Liban, Deir Ammar și Zahrani, s-au inchis din cauza lipsei de combustibil și au lasat intreaga țara in intuneric, din cauza lipsei curentului electric, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters, potrivit BBC . Compania naționala de electricitate a…

- Liban a ramas fara curent electric, lasand intreaga țara in intuneric, in mijlocul unei crize economice severe. Cele mai mari doua centrale electrice din țara, Deir Ammar și Zahrani, s-au inchis din cauza lipsei de combustibil, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters, potrivit BBC.

- Poporul roman este in coma indusa. Dezbinare totala. Prabușire morala și economica la cote pe care, in ultimii ani, doar Siria, Irakul, Libanul și Afganistanul le-au mai inregistrat. Nici o reacție conștienta și responsabila la dobandirea statutului de colonie, cu cea mai inspaimantatoare depopulare…

- Consumatorii casnici vor primi o subvenție de 18 bani/kWh la factura de energie electrica, iar factura de gaz va fi compensata in proporție de 25%, a anunțat la finalul ședinței de Guvern ministrul Energiei Virgil Popescu. Guvernul va lua o decizie saptamana viitoare. In cazul energiei electrice, subvenția…

- Criza politica și economica cu care se confrunta Libanul a scufundat țara in intuneric, la propriu. Din cauza lipsei carburanților, in unele zone, intreruperile de electricitate dureaza și 20 de ore. Spitalele și-au redus semnificativ activitatea, iar șoferii stau la cozi ore in șir in fața benzinariilor. Dupa…

- Doua rachete lansate din Liban au lovit miercuri Israelul, iar armata israeliana a tras focuri de artilerie asupra teritoriului libanez ca raspuns la atac. Israelul si Libanul se afla oficial in razboi si de-a lungul granitei se inregistreaza tensiuni recurente intre armata israeliana si miscarea…

- Un uriaș pachebot a parasit regatul pentru prima data, vineri seara, indreptandu-se spre apele regiunii. Construita in Franța și mai lunga decat trei terenuri de fotbal, nava MSC Bellissima a inceput primul voiaj dintr-o serie de calatorii cu plecare din portul Jeddah, langa Marea Roșie, catre Aqaba…