Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are un președinte care vrea in NATO și este pregatita sa se uneasca cu Romania, iar Occidentul a pregatit-o pentru a fi urmatoarea Ucraina, a avertizat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de jurnal.md . „Acum, Moldova este privita pentru acest rol (nr. de urmatoarea Ucraina).…

- ''Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol'', a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica rusa Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti.In opinia lui Lavrov, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ''este nerabdatoare sa intre in NATO''. ''Ea are cetatenie romana…

- Republica Moldova este urmatoarea țara in care risca sa se repete scenariul din Ucraina, considera ministrul de Externe, Serghei Lavrov, scrie Jurnal.md . Lavrov considera ca Occidentul vad Moldova drept „urmatoarea Ucraina”, iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este pregatita „pentru aproape…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Nariskin, care este un aliat apropiat…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Naraskin, care este un aliat apropiat…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, susține ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…