Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia este o adevarata provocare pentru cei cazuți in patima alcoolului. Și asta pentru ca in prezent peste tot sunt instalate recipiente cu antiseptice, ca masura de protecție impotriva noului coronavirus. Un incident a fost surprins de martori intr-un troleibuz din Capitala.

- Județul Gorj inregistreaza inca 6 decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 783 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 7.851 de persoane confirmate cu COVID-19, din care 7.136 de persoane sunt vindecate, externate și…

- Un barbat din capitala a intrat in vizorul Centrului National Anticoruptie, dupa ce a fost denuntat ca ar fi pretins mita in valoare de 6000 de euro de la un antreprenor. Potrivit denuntatorului, banii i-ar fi fost ceruti pentru influentarea unor ofiteri din cadrul Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie…

- Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a facut publica harta unde vor fi repartizate dozele de vaccin AstraZeneca, care au fost oferite in calitate de ajutor umanitar din partea Rominiei. Dozele de vaccin AstraZeneca au fost repartizate astazi Centrelor de vaccinare impotriva COVID-19…

- In ultimele 24 de ore, in Capitala, au fost depistate 457 de noi cazuri de COVID-19, cele mai multe din tara. Cea mai mare rata de transmitere este in judetul Timis – 4,78 la mie, potrivit datelor oficiale.

- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…

- Un barbat din Capitala a decis sa sarbatoreasca intr-un mod mai deosebit Ziua Aparatorului Patriei.Acesta s-a incalțat in șlapi de vara, și-a tras paltonul pe el, și și-a aprins țigara chiar intr-un troleibuz din Capitala.

- Inca un pacient care se afla in pavilionul de la Institutul „Matei Bals” afectat de incendiul din 29 ianuarie si care a fost transferat ulterior la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitala a murit. Este vorba de un barbat de 68 de ani, cu o forma severa de COVID-19 si afectiuni asociate.