O noua tulpina de Covid supranumita „Kraken” este „cea mai transmisibila subvarianta care a fost detectata pana acum”, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, scrie Daily Mail. Cea mai recenta subvarianta se raspandește deja in SUA, unde se crede ca se afla in spatele a aproximativ 70% din noile infecții din zonele cele mai afectate. Acum, […] The post VIDEO. Kraken, cea mai transmisibila varianta de COVID, detectata in 29 de țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .