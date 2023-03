Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andri Ermak, sustine ca urmarile activitatilor teroriste ale Rusiei nu sunt cu mult diferite de cele comise de gruparea Stat Islamic (ISIS). Opinia lui este impartașita și de experți europeni care au distribuit pe rețelele de socializare fotografii care demonstreaza…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Intr-un document publicat, vineri, la un an de la inceperea razboiului, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare. Documentul in 12 puncte, intitulat „Pozitia Chinei cu privire…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a reacționat, luni, in urma cutremurelor devastatoare care au avut loc in cursul zilei și a oferit asistența pentru Siria și Turcia. Rusia, care este un aliat de baza al președintelui sirian Bashar al-Assad, menține o prezența militara semnificativa in aceasta țara.…

- Pe rețelele de socializare, au aparut imagini interesante din Moscova unde pe acoperișul unor cladiri mai inalte din capitala Rusiei au fost ridicate sisteme antiaeriene Pantsir. Un astfel de sistem aparand a fi instalat chiar și pe acoperișul cladirii Ministerului Apararii de la Moscova. In imagini…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala ”Urbi et Orbi”, in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru. Suveranul Pontif a dat binecuvantarea apostolica ”Urbi et Orbi” de Craciun in fata multimii din piata, sub un soare radios. In timp ce…