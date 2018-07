Un clip care-l prezinta pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se mișca cu dificultate și pare ca se clatina la un eveniment de gala pentru liderii NATO de la Bruxelles, s-a viralizat rapid in online. Politico.eu scrie ca Juncker ar avea grave probleme de sciatica și publica imagini care-l arata in caruciorul cu rotile. Șeful Comisiei a declarat ulterior, pentru The Sun, ca nu este "beat", dar uneori se lupta sa mearga din cauza sciaticii survenite ca urmare a unui accident de masina. "Aș prefera sa fiu beat", a adaugat el.