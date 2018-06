VIDEO. Jumătate de țară, lovită de furtuni. Cât mai durează vremea rea A fost rupere de nori in județul Suceava. In localitațile Solca și Poieni Solca, șoferii au tras pe dreapta pentru ca nu se mai vedea nimic prin parbriz din cauza bucaților mari de gheața. S-a stricat vremea și la munte. Turiștii a caror distracție era in toi au fost goniți de grindina și furtuna puternica. Grindina a cazut și la Zarnești. Localnicii spun ca nu au mai vazut așa un covor de gheața de 10 ani. Nici orasul Brasov nu a fost ocolit de furtuna. Aici, strazile au fost inundate in urma ploii torentiale insotite de grindina. Meterologii spun ca va ploua cat pentru o luna intreaga.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile, vijeliile si grindina lovesc din nou Romania. Jumatate de tara este pana maine seara sub cod galben de vreme rea si nu este exclus ca avertizarile sa se prelungeasca sub forma unui cod portocaliiu, avertizeaza meteorologii.

- Primul tren turistic din Romania, dupa modelul Orient Express, Transilvania Train va pleca din Brasov pe data de 31 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. 30% la suta din capacitatea de pe…

- Primul tren turistic din Romania, dupa modelul Orient Express, Transilvania Train va pleca din Brasov pe data de 31 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. 30% la suta din capacitatea de pe…

- Romanii se bucura, duminica, de Rusalii, dar veștile nu sunt in totalitate bune, in ceea ce privește vremea. Prognoza meteorologilor accentueaza faptul ca vom avea parte și de furtuni și grindina.

- Vremea din 20 mai se anunța extrem de rea. Prognoza meteo aduce furtuni, fulgere și grindina in Romania. De altfel, sambata, meteorologii ANM au emis cod portocaliu de ploi și vijelii in anumite regiuni și nu este exclus ca astfel de fenomene meteorologie sa fie prezente și in ultima zi de weekend.

- Vremea capricioasa a adus probleme in Fagaraș și in localitațile Țarii Fagarașului. In doar cateva minute o ploaie cu grindina a facut ravagii, luni dupa-amiaza, in Fagaraș. Potrivit „Buna ziua, Fagaras!”, strazile din municipiu au fost acoperite de un strat gros de bucati de gheata, la fel si acoperisurile…

- Meteorologii anunta ca vremea se strica, marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. De la ora 18.00, va intra…

- Vremea din 15 mai se anunța extrem de capricioasa. De altfel, prognoza meteo emisa de meteorogii ANM cuprinde și o avertizare tip cod galben de ploi, vijelii, descarcari electrice și caderi de grindina pe alocuri. Așadar, atenție, vremea se inrautatește semnificativ de marți, 15 mai.