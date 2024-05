Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua alerte Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru cateva zile, in mai multe zone ale Romaniei. Se anunța ploi torențiale, vijelii puternice și chiar caderi de grindina.De marți, ora 16.00 pana miercuri ora 10.

- Ciclonul care a lovit Europa se apropie de Romania. Sunt anunțate ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Meteorologul ANM Mihai Huștiu, a declarat pentru Digi24 ca gradul de instabilitate atmosferica este in creștere și ca va cuprinde toata țara. „Activitatea ciclonica peste Europa…

- Vremea extrema continua sa faca prapad in mai multe zone din țara. La Sinaia și Buzau a plouat atat de puternic cu grindina, incat s-a depus un strat gros de gheața in gradinile oamenilor. La fel s-a intamplat și in localitatea Pericei din județul Salaj, unde culturile și livezile au fost acoperite…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe pana aproape de miezul nopții. Conform informațiilor oferite de ANM, se așteapta caderi de precipitații de pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana la ora 23:00, sunt prognozate…

- Interval de valabilitate: 25 aprilie, ora 10 – 26 aprilie, ora 06Fenomene vizate și zone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, va ploua in sudul, centrul și estul țarii. Vor fi mai ales averse, care in regiunile sud-estice vor fi insoțite de descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emisa o avertizare meteo Cod galben de vijelii, ploi torențiale, grindina și ninsori pentru 17 județe din Romania. Care sunt zonele vizate.

- Se strica vremea in toata țara. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarea perioada și au dezvaluit de cand se racește vremea in Romania. ANM a explicat cum cum va fi vremea in zilele care vin. Se schimba vremea in toata țara Intr-o primavara neobișnuit de calda, temperatura in Romania a…