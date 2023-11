Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti, ca judecatoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, acuzata de mai multe infractiuni, sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia este definitiva, conform News.ro.“Respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Iubitul judecatoarei Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, ramane și el dupa gratii. Un complet de drepturi și libertați de la Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația depusa de Ciprian Cotoara, din Solca, astfel incat acesta ramane in arest preventiv.Procurorii susțin ca ...

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus arestarea preventiva a unui barbat implicat in dosarul de coruptie al judecatoarei Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de iubitul judecatoarei, Ciprian Cotoara, numele acestuia aparand si pe portalul instantelor de judecata.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca judecatoarea acuzata ca se droga și lua mita de la traficanții de droguri sa ramana in arest preventiv. Ana Maria Chirila lucra la Tribunalul Suceava și a ajuns in spatele gratiilor in 12 octombrie, cand a fost reținuta.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins, miercuri seara, ca nefondate, contestatiile depuse de judecatoarea Ana Maria Chirila si celalalt incuplat din dosar la masura arestului preventiv. Astfel, judecatoarea ramane in arest preventiv. Si cel care a dat mita, in arest In arest ramane…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis inceperea judecatii in dosarul privind drepturile de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, in care sunt inculpati, printre altii, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir si fostul director RCS – RDS, Ioan Bendei.…