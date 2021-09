Stiri pe aceeasi tema

- Actorul John Malkovich va interpreta rolul legendarului dirijor Sergiu Celibidache in noua producție cinematografica „The Yellow Tie” (Cravata galbena), potrivit unei informații publicate in exclusivitate de revista americana Variety.

- Actorul american John Malkovich va juca rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache in filmul Cravata Galbena (The Yellow Tie), a anuntat Variety in exclusivitate. Filmul este o coproductie romana-britanica, iar filmarile vor fi facute anul viitor, in Romania.

- Actorul american John Malkovich va juca rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache in filmul Cravata Galbena (The Yellow Tie), a anunțat Variety in exclusivitate. Filmul este o coproducție romana-britanica, iar filmarile vor fi facute anul viitor, in Romania. Filmul Cravata Galbena…

- Celebrul actor american John Malkovich, in varsta de 67 de ani, va interpreta rolul legendarului dirijor roman Sergiu Celibidache (n. 1912- d. 1996), intr-un film intitulat „The Yellow Tie” (n.r. „Cravata galbena”, anunța Variety. Bazat pe un scenariu al fiului dirijorului, Serge Ioan Celebidache (53…

- In fata a peste 1.000 de credinciosi de la toate cele 160 de parohii catolice din Iasi, un sobor compus din zece episcopi, condus de PS Iosif Paulet, episcop catolic de Iasi, si din care facea parte si reprezentatul Papei in Romania, a sfintit catedrala episcopala „Adormirea Maicii Domnului" din Iasi. …

- Liderii europeni au vorbit deja despre nevoia de a formula un plan de a raspunde situației din Afganistan care ar putea declanșa o noua criza a refugiaților asemanatoare celei care a zguduit blocul comunitar în 2015, relateaza CNBC. Scenele haotice de la începutul saptamânii,…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat vineri, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Anunțul vine dupa Germania și Franța au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din luna…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din UE au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din luna septembrie.…