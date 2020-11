Stiri pe aceeasi tema

- Apreciatul pianist brazilian Joao Carlos Martins, care nu a mai cantat folosindu-si toate degetele de cand si-a pierdut abilitatea de a folosi mana dreapta in urma unui jaf petrecut in Bulgaria in 1995, interpreteaza din nou sonatele sale preferate de Bach gratie unei perechi de ''manusi…

- Luna august din acest an, desi in mod normal cea mai buna luna pentru turism, a inregistrat cea mai mica suma cheltuita de romani in afara tarii din ultimii ani. Totusi, apetitul romanilor pentru calatoriile in afara tarii a fost unul ridicat, dar restrictiile de calatorie impuse de diferite tari…

- Cornel Uta, scafandrul roman de la ISU Bucuresti care a devenit erou in Bulgaria dupa ce a salvat, anul trecut, doi oameni de la inec, trece prin momente grele dupa ce tanara cu care trebuia sa se casatoreasca s-a imbolnavit.

- Cetatean libian, depistat de politistii de frontiera constanteni cu ajutorul aparaturii cu termoviziune. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat cu ajutorul aparaturii de observare pe timp de noapte cu termoviziune, in apropierea frontierei de stat, un cetatean libian care a…

- Comisia Europeana a aprobat garanția romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 milioane euro (circa 301 milioane lei) pentru compania aeriana Blue Air. Ajutorul este menit sa despagubeasca compania pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și sa furnizeze lichiditați pentru continuarea…

- O serie de noi analize disponibile la Spitalul Victor Babes permite medicilor de aici sa faca o estimare referitoare la evolutia pacientilor afectati de noul coronavirus. Astfel, se poate face o estimare a modului in care boala va evolua in scurt timp, iar, in consecinta, se poate decide cel mai bun…

- "eMAG investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafata de 130.000 mp. Lucrarile de constructie vor incepe luna aceasta si se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie functionale toate automatizarile…

- Pompierii au fost solicitați pentru o deblocare de persoana in cursul zilei de joi. Apelul a venit de la Campia Turzii pe Aleea Constructorilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!