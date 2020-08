Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor si-ar putea uni trupele in cazul unei amenintari dinspre Occident, a relatat agentia de presa BelTA, citata de Reuters. Lukasenko este supus in tara sa unei ample miscari de contestare…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului Habarovsk, situat in Extremul Orient rus, pentru a protesta fata de arestarea guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de implicare in mai...

- Zeci de mii de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului Habarovsk, situat in Extremul Orient rus, pentru a protesta fata de arestarea guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de implicare in mai multe crime, informeaza agentia Associated Press.Potrivit presei locale, intre 15.000…

- Mii de persoane au marsaluit sambata in orasul Habarovsk din Extremul Orient rus, in sprijinul guvernatorului sau regional, in detentie preventiva dupa ce a fost acuzat de organizarea uciderii mai multor antreprenori in urma cu 15 ani, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Serghei Furgal, membru…

- Cetatenii rusi au aprobat cu larga majoritate reforma constitutionala supusa referendumului, permitandu-i astfel presedintelui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate si sa ramana sef al statului pana in 2036, transmite Reuters. Rezultatele partiale au fost anuntate miercuri, cu cinci ore…

- Vladimir Putin ia considerare sa candideze pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, daca alegatorii aproba modificarile constituționale care i-ar permite acest lucru, a spus acesta duminica într-un interviu, potrivit agențiilor de știri din Rusia, relateaza Reuters. Rusia va organiza…

- Rusia a trimis un grup de avioane de vanatoare MiG-29 in Siria, a anuntat ambasada rusa la Damasc, pilotii militari sirieni folosind deja avioanele pentru a realiza misiuni in spatiul aerian al Siriei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, presedintele rus Vladimir Putin le-a ordonat ministerelor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters.Documentul, care contureaza politica…