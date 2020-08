VIDEO Japonia se reculege la Hiroshima, la 75 de ani de la primul atac nuclear din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a comemorat joi primul atac nuclear din istorie, care a avut loc in urma cu 75 de ani la 6 august 1945 la Hiroshima, in contextul particular al pandemiei de coronavirus ce a fortat limitarea in acest an a omagiilor aduse victimelor, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Supravietuitori…

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis luni un buget de 400 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru reconstructia zonelor tarii devastate recent de inundatiile si alunecarile de teren care au lasat in urma cel putin 72 de morti, informeaza agentia AFP. Abe a facut acest anunt…

- O femeie de 87 de ani a fost confirmata decedata dupa ce a fost descoperita in casa sa inundata din orasul Omuta luni seara - aducand bilantul deceselor in urma ploilor torentiale care s-au abatut de sambata asupra insulei la 50, a raportat agentia de presa Kyodo, citand oficialitati locale.…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Consiliul national de securitate a discutat…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP. "Consiliul national de securitate a discutat acest subiect si…

- Fostul ministru al Justiției japonez și soția, sa membra a parlamentului, au fost arestați joi fiind acuzați de cumparare de voturi, au anunțat procurorii din Tokyo potrivit Reuters.Katsuyuki Kawai și soția sa, Anri, ar fi platit cinci persoane cu 1,7 milioane de yeni (aproximativ 15.900 de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul nipon Shinzo Abe au inaugurat joi, in plina pandemie de coronavirus, un nou spital la Istanbul, pe care l-au numit un simbol al prieteniei trainice dintre cele doua tari, informeaza dpa. 'Basaksehir Cam and Sakura City Hospital'…