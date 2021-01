VIDEO James Hetfield, solistul Metallica, și preferințele muzicale - Ce piese ascultă unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume A încântat generații (și înca o face) cu muzica produsa în cadrul a ceea ce se numește simplu "Metallica". O formație care ocupa un loc special în istoria muzicii și care umple în continuare stadioane întregi la concerte. James Hetfield, solistul trupei, este un personaj cunoscut în toata lumea, artist care a putut fi vazut destul de recent (vara lui 2019) și în București, pe Arena Naționala.



Cu siguranța ați putut trai și fara sa știți daca James asculta și altceva în afara de muzica produsa de Metallica. Dar daca totuși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista must carry pe 2021, a fost anunțata de Consiliul Național al Audiovizualului in ședința de astazi, 19 ianuarie, fiind compusa din 40 de canale, plus programele televiziunii publice. Metropola TV, postul de televiziune care a trecut, la inceputul acestui an, de la zona metropolitana București…

- Cursele aeriene cu Marea Britanie se reiau pe toate aeroporturile din Romania. Decizia a fost luata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, care a actualizat lista statelor si a zonelor cu risc crescut epidemiologic. Toate persoanele care sosesc in Romania din Marea Britanie trebuie sa prezinte…

- PCH s-a saturat. Fanii-acționari ai lui Dinamo afirma ca sunt gata sa iasa in strada și cer sprijinul lui Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Spaniei la Bucuresti, pentru a-l inlatura pe Pablo Cortacero de la club. Lista problemelor apasatoare de la Dinamo se extinde. ...

- Alegatorul care in ziua votarii se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde si-a stabilit resedinta, alta decat domiciliul, voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de resedinta, indiferent de data stabilirii acesteia, chiar si daca dovada de resedinta a…

- Partidul Social Democrat a reacționat dupa anunțul DNA privind inculparea fostului primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache pentru trafic de influența și spalare de bani și spune ca decizia acestuia de a se suspenda din partid este un gest de onoare. PSD nu face însa nicio precizare legat de prezența…

- Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache, inculpat de DNA pentru trafic de influența și spalare a banilor, a anunțat ca se suspenda din PSD. El susține ca este nevinovat și spune ca spera ca "justiția sa faca lumina".Anunțul a fost facut de Tudorache pe Facebook: "În…

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. Doua sectii se afla in Bucuresti – una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, lunea trecuta, ca a retras acreditarea Școlii Doctorale de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. Masurile au fost luate„in contextul nenumaratelor sesizari inregistrate la Ministerul Educației și Cercetarii pe tema calitații actului…