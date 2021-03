Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, in zona localitații Florești, județul Cluj, conducatorul unui autoturism a acroșat un pieton ce se afla angajat in traversarea parții carosabile. In urma impactului, pietonul a suferit leziuni…

- Judecatorii de la Tribunalul București au decis, marți, sa o plaseze in arest la domiciliu pentru 30 de zile pe șoferița care a accidentat mortal doua fete in cartierul Andronache din Capitala scrie Agerpres. Decizia instanței este definitiva. Initial, procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei,…

- Un automobil de model Ford Mustang a fost cuprins de flacari. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 20:40, in timp ce masina era parcata pe bulevardul Stefan cel Mare din Capitala. La fata locului a intervenit un echipaj al pompierilor pentru a lichida flacarile.

- Un grup de talhari au jefuit la Paris un magazin de bijuterii cu ajutorul unor topoare, daunele fiind estimate la aproape 500.000 de euro, a informat miercuri o sursa apropiata anchetei, confirmand informatii aparute pe canalul LCI, relateaza AFP. "Au blocat intrarea cu un scuter si trei barbati…

- Imaginea care insoțește articolul are nevoie de foarte puține informații... Un șmecher cu BMW, proaspat adus „de afara”, deoarece are... The post Un bizon și-a parcat coaja de BMW exact pe zebra, in centrul Timișoarei. Alaturi de o alta mașina, inmatriculata in Germania appeared first on Renasterea…

- O femeie din Balș a ramas fara mașina, dupa ce a lasat-o pornita in fața unui supermarket din localitate pentru a face rapid cateva cumparaturi. Dupa cateva minute, femeia a ieșit din magazin și a remarcat ca autoturismul sau disparuse din parcare, spre disperarea acesteia, potrivit Adevarul . Barbatul…

- O fata de 15 ani a fost rapita de trei indivizi de pe o strada din centrul municipiului Cluj-Napoca si urcata cu forța intr-o masina. Scena a fost surprinsa pe camerele video stradale și s-a petrecut intr-o stație de autobuz se pare din Piața Mihai Viteazul. Nicio persoana aflata in zona respectiva…

- Un pieton a fost grav ranit, dupa ce a afost accidentat de o mașina pe o trecere de pietoni din Predeal. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe raza statiunii montane Predeal, traficul este ingreunat, luni dimineata, din cauza unui…