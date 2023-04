Un membru al Garzii Nationale Aeriene din Massachusetts, Jack Teixeira, in varsta de 21 de ani, o ”persoana de interes” in ancheta cu privire la divulgarea unor documente militare clasificate americane despre Razboiul din Ucraina, a fost arestat joi, 13 aprilie, la Dighton, un orasel rural situat in apropiere de Boston, a anuntat secretarul american al Justitkiei, Merrick Garland, relateaza The Associated Press și News.ro. Anchetatorii cred ca membrul Garzii, specializat in informatii, a condus un grup online de discutii pe care au fost postate documentele. Garland l-a identificat pe membrul Garzii…