Cooper salvează UTA în al șaptelea minut de prelungiri la Botoșani!

UTA a reușit o remiză pe terenul echipei FC Botoșani și a scăpat la mustață de a deveni ultima clasată în ierarhia Superligii. Cooper este... The post Cooper salvează UTA în al șaptelea minut de prelungiri la Botoșani! appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]