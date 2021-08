Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea semnificativa a vulcanului Etna, situat in estul Siciliei, a facut ca acesta sa castige cativa metri in inaltime, a anuntat marti Institutul italian de vulcanologie, precizand ca vulcanul masoara in prezent 3.357 de metri altitudine, relateaza AFP. "Activitatea inregistrata in…

- Activitatea intensa a vulcanului Etna a facut ca acesta sa castige cativa metri in inaltime, a anuntat marti Institutul italian de vulcanologie. Vulcanul situat in estul Siciliei masoara in prezent 3.357 de metri altitudine.

- Cel mai inalt castel de nisip din lume, care masoara peste 20 de metri in inaltime si cantareste aproape 5.000 de tone, a fost construit in nord-vestul Danemarcei, au anuntat miercuri creatorii lui, citati de AFP. Inalt de 21,16 metri si prezentand numeroase motive decorative, castelul de…

- La Focsani, civilizatia a ajuns cu trenul, este de parere Valentin Musca, directorul Muzeului Vrancei. Asta dupa ce mai multi oameni politici ai vremii si-au dat mana pentru a aduce linia ferata la Focsani, care, in ciuda statutului sau de oras al Unirii, ramanea izolat de restul Romaniei, potrivit…

- Activitatile de ecologizare, inchidere, conservare si monitorizare post-inchidere a minei de la Crucea-Botusana, din judetul Suceava, se vor realiza tot cu personalul care deserveste in prezent activitatea exploatarii, informeaza, marti, Compania Nationala a Uraniului (CNU). "CNU a invitat angajatii…

- Vulcanul Etna din provincia italiana Sicilia a erupt înca o data si a ejectat în aer o coloana de fum si cenusa pâna la altitudinea de 4.000 de metri în cursul zilei de marti, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citat de DPA, potrivit…

- Vulcanul Etna din provincia italiana Sicilia a erupt inca o data si a ejectat in aer o coloana de fum si cenusa pana la altitudinea de 4.000 de metri in cursul zilei de marti, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citat de DPA. Varful acestui vulcan cu inaltimea…

- Vulcanul Etna din provincia italiana Sicilia a erupt inca o data si a ejectat in aer o coloana de fum si cenusa pana la altitudinea de 4.000 de metri in cursul zilei de marti, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citat de DPA. Varful acestui vulcan cu inaltimea…