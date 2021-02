Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cumplite in Liguria, Italia, unde o alunecare de teren a prins o parte dintr-un cimitir, iar aproximativ 200 de sicrie au ajuns in mare. Incidentul s-a petrecut in localitatea Camogli, stațiune turistica, fiind provocat, cel mai probabil, de eroziunea coastei, agravata de furtunile violente…

- Zeci de sicrie plutesc pe Marea Mediterana, in Camogli, o stațiune din apropierea orașului Genova, Italia, scrie Daily Mail. Se pare ca s-a surpat o stanca pe care se afla un cimitir. I n imaginile surprinse imediat dupa eveniment pot fi observate zeci de scrie care plutesc printre moloz. Stanca s-a…

- Evenimentul a avut loc in Camogli, o stațiune turistica din apropierea orașului Genova din Italia. Autoritațile fac eforturi pentru a recupera cat mai multe sicrie. Afirmația lui Cițu care a starnit rumoare printre aleși: Dragi PSD-iști, puneți mana pe carte. Cititul nu a omorat pe nimeni …

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) aflat in linia I a inceput, vineri, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Bucuresti. Circa 50 de angajati, de politisti si jandarmi care isi desfasoara activitatea pe…

- Zeci de pasageri care trebuiau sa plece în Italia au fost anuntati în ultimul moment ca au nevoie de test COVID-19 negativ. Compania aeriana Wizz Air nu a dorit sa accepte accesul în avioane a pasagerilor fara test, motiv pentru care…

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters, anunța AGERPRES. Alunecarea de teren s-a produs…

- Zlatan Ibrahimovic, starul lui AC Milan, ales omul anului in Serie A. „Bataia ma face sa ma simt viu, insa nu exista ura in lumea mea. Titlul cu Milan e cea mai mare provocare și nu mi-e teama sa visez”. Milan a terminat anul in fruntea Seriei A in mare masura grație lui Ibrahimovici, pe care Gazzetta…

- Circa 7,9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19, dintre care aproximativ 5,9 milioane produse de laboratorul Moderna, vor fi livrate in SUA incepand de luni, a anuntat duminica un responsabil de la Washington, potrivit AFP, citata de Agerpres. Moncef Slaoui, consilierul principal…