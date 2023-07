Stiri pe aceeasi tema

- Reuters a surprins momentul in care un șofer, dar in total mai multe mașini, a trecut printr-o mulțime de protestatari antiguvernamentali din Tel-Aviv miercuri (5 iulie), lovind cel puțin doua persoane și doborand una dintre ele la pamant. Șoferul incerca sa se deplaseze pe autostrada principala Ayalon…

- Demonstranții și protestatarii au oprit pentru scurt timp accesul la un port maritim major israelian marți (3 iulie), inainte de o convergența in masa planificata, pe principalul aeroport al țarii, deoarece criza ce ține de o jumatate de an, din cauza propunerilor de revizuire judiciara a guvernului,…

- Kamala Harris (vicepreședintele american) a declarat ca democrația israeliana are nevoie de „un sistem judiciar independent”, intervenind in controversa privind revizuirea sistemului judiciar propusa de premierul Benjamin Netanyahu, care a atras proteste in masa in Israel. „America va continua sa susțina…

- Rachete au fost vazute lansandu-se din orașul Gaza sambata (13 mai) dupa loviturile date de aeronave israeliene ce au bombardat ținte ale Jihadului Islamic, in enclava, peste noapte. Armata israeliana a spus ca avioanele au lovit centrele de comanda ale Jihadului Islamic și lansatoare de rachete in…

- Zeci de mii de israelieni s-au alaturat sambata (6 mai) protestelor din intreaga țara impotriva planurilor amarnic contestate ale premierului Benjamin Netanyahu de a inaspri controlul asupra Curții Supreme. Revizuirea planificata, care ar da guvernului controlul asupra numirii judecatorilor la Curtea…

- Israelul a „amuțit” timp de doua minute marți (25 aprilie), de Ziua Memoriei, pentru a-și comemora soldații și civilii cazuți la datorie, uciși in atacuri militante. Dar anul acesta starea de spirit este diferita. Cea de-a 75-a aniversare a Israelului are loc in mijlocul unei batalii asupra sistemului…

- Zeci de mii de israelieni s-au alaturat sambata protestelor impotriva planurilor premierului Benjamin Netanyahu de a inaspri controlul asupra Curții Supreme, inainte de ziua independenței Israelului, care marcheaza 75 de ani de la inființarea statului evreu. Demonstrațiile in masa, aflate in cea de-a…

- Zeci de mii de israelieni au ieșit sambata (15 aprilie) pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta impotriva reformei judiciare a guvernului. Imagini filmate cu drona arata cum mulțimea masiva de oameni se revarsa peste o intersecție principala din Tel Aviv, care a devenit principalul loc al protestelor,…