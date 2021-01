Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe în a doua saptamâna a lunii februarie în Senat, dupa ce rechizitoriul fostului președinte va fi transmis senatorilor la începutul saptamânii, a declarat vineri liderul Senatului Democrat Chuck Schumer, potrivit AFP."Odata…

- Camera Reprezentantilor va trimite Senatului, luni, actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie”. Senat este camera care va organiza procesul care-l vizeaza pe fostul lider, iar Trump risca sa primeasca interdicția de a mai candida la presedintie,…

- Articolul de punere sub acuzare a fost introdus luni și examinat doua zile mai tarziu, toți democrații și 10 republicani votand da. Votul final a fost de 232 la 197. © REUTERS / JIM BOURGVideo: Trump a venit cu un prim mesaj dupa ce a fost pus sub acuzare Astfel, Trump devine primul președinte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…

- Biroul Politic Național al PNL a votat, miercuri, ca liderul formațiunii, Ludovic Orban, sa fie candidatul pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, spun surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Funcția de președinte al Camerei Deputaților este vizata și de liderul USR, Dan Barna, spun…

- Fostul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anuntat marti ca a fost reprimit în partid dupa ce fusese suspendat în urma unui raport exploziv privind antisemitismul din cadrul acestei formatiuni politice britanice, transmite AFP, citat de Agerpres. "Sunt…

- In timp ce democrații sarbatoreau in strada alegerea lui Joe Biden in funcția de președinte al Statelor Unite, susținatorii QAnon ramaneau fara lider – contul de pe care se faceau in mod frecvent postari, Q, a disparut dupa infrangerea lui Donald Trump, relateaza NYT potrivit Digi24.ro.Infrangerea…