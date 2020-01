Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri a aruncat combustibil peste mai multe școli in timpul unei aterizari de urgența pe Aeroportul Internațional Los Angeles. Cel puțin 60 de persoane, multe dintre ele copii, au fost tratate dupa ce au suferit iritații ale pielii și probleme respiratorii, scrie BBC . Au fost afectati…

- 2019 a urmat trendul anilor trecuti prin scaderi ale preturilor la biletele de avion. Pretul mediu al unui bilet de avion in 2019 a fost de 129 euro, in scadere cu 13 euro fata de 2018 (116 euro), spun reprezentantii companiei.

- O fata de 10 ani din localitatea Patroaia, județul Dambovița, a murit dupa ce parinții au gasit-o inconștienta in casa. Fata a fost transportata cu Ambulanța la spital, dar manevrele de resuscitare efectuate de medici nu au avut succes, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Dambovița, fata este…

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Valentin Stamate, cercetator la Universitatea Transilvania din Brasov, a creat un motor termic de avion, la care blocul motor, chiulasa, pistonul, arborele motor, toba de esapament si carburatorul au fost printate.

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri...

- Un avion cu 17 pasageri la bord s-a prabușit duminica in orașul Goma din estul Republicii Democrate Congo, a anunțat guvernatorul provinciei Nord-Kivu prin intermediul unui comunicat, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Aeronava era operata de compania locala Busy Bee și s-a prabușit…

- Harlem Gnohere intentiona sa plece impreuna cu familia la Charleroi, zborul sau fiind programat duminica dimineata. Potrivit surselor telekomsport.ro, atacantul FCSB a petrecut insa prea mult timp intr-un restaurant fast-food din aeroport si nu s-a conformat atunci cand a fost chemat la imbarcare.…