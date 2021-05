Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța cercetarii și cunoașterii și l-a felicitat pe Dumitru Prunariu, primul roman care acum 40 de ani a zburat in spațiu, dar și pe elevii olimpici ai Romaniei, intr-un mesaj transmis luni in deschiderea festivalului AstroFest, eveniment dedicat Zilei Astronomiei.

- Planeta noastra are resurse finite și suntem mereu intr-o cursa cu noi inșine pentru a le gestiona cat mai eficient, spune președintele Klaus Iohannis in cadrul evenimentului dedicat Zilei Astronomiei, in contextul festivalului AstroFest. „M-a pasionat dintotdeauna și despre care ma informez…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca „exista sperante pentru reintrarea intr-o noua normalitate” insa trebuie depuse eforturi pentru a ține virusul sub control pana la vaccinarea unui procentaj ridicat din populatie.Klaus Iohannis: Motive reale de optimsm si speranta de a intra intr-o noua…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis credinciosilor care celebreaza duminica Sfintele Pasti urarea de ”sarbatori binecuvantate, buna intelegere si prosperitate”, și ca in aceste momente ”avem nevoie mai mult ca oricand de credinta si speranta pe care Lumina Invierii ni le insufla”. “Tuturor credinciosilor…

- „Speranta noastra esre sa se ajunga sa fie mult mai bine decat anul trecut, adica sa nu se sarbatoreasca in sensul cum s-a sarbatorit anul trecut, ci mult mai bine si mai aproape de normalitate. Normal ca aceste lucruri pot fi discutate. Nu vin acum sa spun ca va fi asa sau va fi asa. Asta nu e o decizie…

- Ieri a inceput vaccinarea cadrelor didactice din judetul Dolj. Ieri a fost prima zi de vaccinare in centrul special deschis in Craiova special pentru cadrele didactice si angajatii din scoli si gradinite la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj. Pentru a se vaccina la acest centru,…