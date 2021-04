Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu se doreste o carantina nationala si a facut apel la respectarea restrictiilor si pentru accelerarea campaniei de vaccinare. "Pentru Romania nu dorim o carantina nationala", a afirmat Iohannis. AGERPRES/(A - autor:…

- USR PLUS Bucuresti il propune pe Alin Stoica pentru functia de prefect al Capitalei, anunta marti un comunicat al aliantei. Alin Stoica este propus in locul actualului prefect Traian Berbeceanu. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novaceanu, editor: Claudia Stanescu, editor online: Adrian Dadarlat)…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in cursul zilei de sambata, sunt livrate catre Republica Moldova primele doze de vaccin AstraZeneca. "Romania isi tine promisiunea facuta de presedintele Klaus Iohannis pentru Republica Moldova. Astazi livram primele doze de vaccin, 21.600 de doze de…

- Vass Levente a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata marti in Monitorul Oficial. Florin Citu a decis, totodata, eliberarea lui Ionel Oprea din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. AGERPRES/(AS…

- Mara Mares a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Tot in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a fost numit, printr-o alta decizie,…

- Bucuresti, 11 feb /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea va avea loc la ora 14,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. "In unanimitate am decis urmatoarele lucruri: incepand de luni, majoritatea copiilor merg fizic la scoala", a spus seful statului la Palatul…

- "Am gasit in presedintele Klaus Iohannis un sustinator si un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura si a companiilor de stat din acest sector. In intalnirea pe care am avut-o azi la Cotroceni, alaturi de colegul meu Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, i-am…