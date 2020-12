Votul la alegerile prezidentiale din Republica Moldova reprezinta un semnal in privinta directiei in care cetatenii moldoveni doresc ca tara sa se indrepte, a afirmat marti, la Chisinau, presedintele Klaus Iohannis, exprimandu-si speranta ca fortele politice "sa nu actioneze in sens contrar". "Ma bucur ca aceasta vizita la Chisinau se realizeaza pe fondul unui vot masiv al cetatenilor Republicii Moldova in favoarea implementarii reformelor democratice in conformitate cu valorile integrarii europene. Acest vot clar in favoarea reformelor reprezinta un semnal in privinta directiei pe care cetatenii…