(VIDEO) Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa in care a anunțat concluziile consultarilor cu partidele. „Tocmai am incheiat consultarile cu partidele. Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție reala. Acum, criza politica trebuie sa se incheie. E nevoie de un guvern care se apuca sa rezolve problemele. Sa terminam cu aceasta criza de preocupari care țin doar de politicieni. E inadmisibil sa continuam in acest stil Avem criza pandemica, o situație dramatica in spitale, iarna bate la ușa,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

