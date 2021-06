Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a transmis marti, intr-o declaratie de presa comuna cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin, ca intre Romania si Israel exista „relatii privilegiate, cu caracter stragegic si cu legaturi solide”. Presedintele a transmis ca tara noastra continua demersurile pentru „asumarea trecutului”…

