Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins ca in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va fi analizata situatia sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, dupa ce procurorii DNA au cerut condamnarea sotului ei. Intrebat in cadrul unei conferinte de presa daca Georgiana Hosu ar trebui sa demisioneze, avand in vedere ca Dan Hosu este inculpat intr-un dosar de coruptie, iar procurorii DNA au cerut miercuri condamnarea sa, presedintele s-a declarat convins ca speta va fi analizata de CSM. "Da, e buna intrebarea. Si sunt convins ca va fi analizata aceasta speta la CSM si o sa primim de acolo un raspuns…