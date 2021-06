Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca deciziile luate la Summitul NATO de la Bruxelles raspund intereselor de securitate ale Romaniei.





"Summitul de astazi a fost unul al deciziilor vizionare. Pornind de la procesul de reflectie strategica NATO 2030, lansat la Londra in 2019, am stabilit astazi directiile majore de actiune pentru urmatorul deceniu, inclusiv prin elaborarea unui concept strategic, decizie pe care am sustinut-o ferm. Deciziile de continuare a consolidarii posturii sale militare de descurajare si aparare, intarirea profilului politic, sporirea angajamentului…