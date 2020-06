Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in contextul epidemiei de coronavirus, copiii au facut eforturi extraordinare si s-au adaptat scolii online, intelegand astfel ca educatia ramane la fel de importanta in tot acest timp, potrivit Agerpres. "Dragi copii, anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in contextul epidemiei de coronavirus, copiii au facut eforturi extraordinare si s-au adaptat scolii online, intelegand astfel ca educatia ramane la fel de importanta in tot acest timp. ‘Dragi copii, anul acesta sarbatorim 1 Iunie in conditii neobisnuite,…

- Cei care ați optat sa va petreceți ziua de astazi in afara locuinței trebuie sa nu uitați de masurile valabile pe perioada starii de alerta. In cazul in care aveți probleme, nu uitați ca puteți apela la sprijinul Jandarmeriei Maramureș. Lucratorii instituției muncesc și astazi in slujba cetațenilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut marti o noua declaratie de presa, in care a pus in prim-plan, inaintea situației pandemice care afecteaza țara noastra, decizia CEDO in ce priveste destituirea de la sefia DNA a Laurei Codruta Kovesi. Iohannis a demis-o pe Kovesi dupa o decizie a CCR, insa astazi,…

- Avocatul Poporului a adresat, vineri, Ministerului Educației o serie de lamuriri privind modul cum va aplica ordinul referitor la obligativitatea școlii online. Instituția spune ca a primit mai multe sesizari in ultimele zile, inclusiv de la Consiliul Național al Elevilor, cu care, subliniaza anunțul…

- Președintele Klaus Iohannis, a spus, luni, intr-o declarație de presa, ca inevitabilul s-a produs și au aparut primele decese provocate de infecția cu noul coronavirus. Șeful statului i-a indemnat pe pensionari sa stea in casa in aceasta perioada, aceasta fiind singura cale prin care se pot proteja.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj video catre populație și arata ca in aceasta perioada traim o criza care parea de neconceput. Iohannis susține ca suntem in plin razboi pentru pastrarea sanatații la nivel mondial.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis luni romanilor, in contextul crizei determinate de coronavirus, sa asculte mesajele oficialilor, sa respecte cu strictete regulile, sa limiteze cat se poate orice deplasare, sa evite aglomerarile si sa pastreze distanta sociala. ‘Dragi romani, ascultati…