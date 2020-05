VIDEO Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, la finalul unei sedinte privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, ca de la 1 iunie se vor redeschide terasele. ‘In ce priveste, totusi, masurile de relaxare, avem si cateva vesti pozitive. Incepand din 1 iunie, cateva activitati care pana acum au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban. La ora 15:15 Klaus Iohannis va face declarații de presa. UPDATE Noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare din 1 iunie…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa o noua ședința privind masurile anti-COVID-19. Președintele a anunțat care sunt masurile de relaxare, dupa data de 15 mai și cum se va face deplasarea in afara localitaților.

- Președintele Klaus Iohannis a avut luni o ședința la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul și mai mulți miniștri. Președintele a precizat ca vor fi deschise saloanele de coafura, cabinetele stomatologice și muzeele. Din localitați se va putea ieși pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, in care a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre epidemia d ecoronavirus și temele politice."Autoritațile s-aiu comportat responsabil, au luat masurile corecte și inclusiv masurile economice sunt de bun-simț…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat marti membrilor Guvernului, la sedinta care a avut loc la Palatul Cotroceni, sa se ocupe cu precadere de categoriile mai vulnerabile de romani, aratand ca masurile in aceste cazuri vor fi aprofundate zilele urmatoare. "In finalul sedintei - si asta vreau sa…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile vin in condițiile in care șeful statului a anunțat, sambata, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de saptamana aceasta, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus.…

- Parlamentarii voteaza sâmbata învestirea Guvernului Orban 3 începând cu ora 11.00 în condiții excepționale dupa ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. Accesul se va face pe un traseu dezinfectat, prestabilit și marcat vizibil, iar parlamentarii…