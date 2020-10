Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Statelor Unite, Rusiei si Frantei, Donald Trump, Vladimir Putin si Emmanuel Macron, au cerut astazi Armeniei si Azerbaidjanului, intr-o declaratie comuna, sa inceteze confruntarile...

- Corpul unui barbat care fusese dat disparut dupa ploile torentiale de la sfarsitul saptamanii trecute din sudul Frantei a fost gasit marti, in timp ce o infirmiera este in continuare cautata, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP. "Un barbat in varsta de 56 de ani, angajat municipal in Val…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- Potrivit Eurostat, scaderea economica din Uniunea Europeana si zona euro este cel mai grav de la momentul cand au inceput sa fie raportate date de acest tip, in 1995. La nivelul Uniunii Europene, economia s-a contractat cu 11,9% fata de primul trimestru si cu 14,4% fata de trimestrul doi al anului trecut,…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.172 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat miercuri seara autoritatile medicale de la Paris, raportand aproape 1.000 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro.In ultimele 24 de ore, sapte persoane spitalizate…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.172 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat, miercuri seara, autoritatile medicale de la Paris, raportand aproape 1.000 de noi cazuri COVID-19 in ultimele 24 de...

- Inundatiile si alunecarile de teren au facut cel putin 14 morti si disparuti in China, in decursul ultimelor 24 de ore, potrivit bilanturilor oficiale comunicate, joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o…

- Cincizeci de persoane au murit, iar alte patru se aflau in stop cardio-respirator - o formula folosita in Japonia pentru a desemna morti inca neconstate de un medic -, a anunat marti un purtator de cuvant al Guvernului nipon, Yoshihide Suga, iar alte zece persoane erau date disparute in inundatii…