Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca nu a existat vointa politica "reala" pentru eliminarea PSD din administratie, iar acest lucru "va costa scump" la alegerile locale din 27 septembrie. De asemenea, Tomac sustine ca Traian Basescu, intrat in cursa pentru Primaria Capitalei din partea PMP, "a demonstrat ca stie, vrea, poate", in timp ce Nicusor Dan "sta pitit in spatele PNL si USR". In ceea ce priveste propunerea PSD de majorare a punctului de pensie cu 40% liderul PMP spune ca este de acord cu aceasta initiativa cu conditia ca in aceeasi zi in care ea va…