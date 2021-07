Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei va putea cerceta, cu mandat judecatoresc, informatiile din telefoanele, tabletele si laptopurile personale ale reprezentantilor companiilor in cadrul unei investigatii, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele institutiei, intr-un interviu acordat AGERPRES. Acest lucru…

- ”Cu toate ca, in perioada pandemiei de Covid, sectorul constructiilor a reusit sa sustina in mare masura economia nationala, acest domeniu se confrunta cu o creștere a preturilor anumitor materiale pentru constructii. In aceste condiții, exista riscul aparitiei unor disfunctionalitati in aprovizionarea…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de arhivare electronica/digitala și arhivare fizica a documentelor, precum și a altor activitați conexe acestora. Companiile investigate…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza patru sectoare digitale, la nivelul Romaniei, pentru a evalua caracteristicile acestora si impactul pe care il au asupra concurentei. Cele patru sectoare analizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii…

- Companiile investigate isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de lucrari de constructii, de instalatii, de comunicatii si alte activitati conexe ale acestora din Romania: PORR Contruct S.R.L., Regia Autonoma Rasirom, M&D Cons Investitii S.R.L., Tema Energy S.R.L., Metroul S.A., S&T Romania…

- Planul de salvare CFR Marfa pare unul bun, dar este pacat ca a durat atât de mult, mai ales ca de 10 ani se discuta despre restructurarea companiei și s-au pierdut sute de milioane de euro de atunci, a spus la o conferința feroviara, Bogdan Chirițoiu, președinte al Consiliului Concurenței. El…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație ce vizeaza un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care iși desfașoara activitatea pe piața producției și/sau comercializarii carnii de pasare din Romania. Companiile investigate sunt Transavia S.A., Ave Impex S.R.L., Vis Agri S.R.L.,…