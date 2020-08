Cosette Chichirau, candidatul USR PLUS la Primaria Iași dorește sa aduca 10 companii de talie mondiala în Iași și sa dezvolte orașul dincolo de industria IT. Cosette Chichirau a vorbit, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre planul economic pe care îl are pentru Iași, despre traficul și poluarea din oraș și soluțiile care pot fi aplicate, despre consacrata mafie imobiliara și despre cum și-ar dori sa aduca Harvardul la Iași. "În programul meu am doua proiecte foarte mari, sa zic așa, care ar lua ceva timp sa fie implementate. Un proiect ar fi complexul sportiv…