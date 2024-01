(VIDEO) Încoronarea lui Frederik al X-lea. De când datează monarhia daneză Duminica, 14 ianuarie 2024, regina Danemarcei Margrethe a II-a abdica oficial din functie si incredinteaza tronul printului mostenitor, Frederik al X-lea. Frederik Andre Henrik Christian, print al Danemarcei, conte de Monpezat, s-a nascut la 26 mai 1968, si este fiul reginei Margrethe a II-a si al printului Henrik al Danemarcei (1934-2018). Printul Coroanei a fost crestinat in Holmens Kirke din Copenhaga la 24 iunie 1968. Si-a inceput educatia la Krebs’ Skole (1974-1981), apoi, a studiat acasa la Amalienborg (1974-1976) si a reluat din clasa a III-a cursurile la Krebs’ Skole. A studiat, apoi,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- La 14 ianuarie 2024, Printul Coroanei Frederik, in varsta de 55 de ani, va urca pe tronul Regatului Danemarcei, ca regele Frederik al X-lea. Evenimentul are loc in urma abdicarii reginei Margrethe a II-a, in varsta de 83 de ani, in urma anuntului facut in ultima zi a anului trecut. Frederik Andre Henrik…

