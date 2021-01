Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tweet-uri de la Donald Trump, care contesta victoria lui Joe Biden, nu mai erau vizibile miercuri pe platforma de socializare, dupa o demonstrație violenta a susținatorilor sai la Washington, care a întrerupt certificarea rezultatelor prezidențiale, potrivit AFP.Doua mesaje scrise…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…