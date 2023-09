Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani a murit dupa ce ar fi fost impins de pe pasarela unei nave, in portul maritim Pireu din Grecia. Membrii echipajului navei Blue Horizon sunt acuzați ca l-au aruncat de pe nava, barbatul gasindu-și sfarșitul in apa. Patru membri ai echipajului feribotului Blue Horizon au fost arestați…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- O fetita s-a electrocutat dupa ce a atins un stalp de iluminat public intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Copilul a fost transportat la spital. Politistii au declanșat cercetari in acest caz. Incidentul a avut loc, luni seara, intr-un parc pentru copii de pe strada Tabla Butii din Sectorul 6,…

- Un remorcher a facut praf mai multe ambarcațiuni și pontoane, in portul Sulina. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Un remorcher aparținand A.F.D.J. Galați ce transporta o barja cu o macara a provocat un incident naval intrand in plin in cheul orașului Sulina. Trei ambarcațiuni au…

- PNL Ialomita cere demisia managerului spitalului din Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce o tanara a nascut pe trotuar, in fata unitatii medicale. „Cele intamplate ieri la spitalul din Urziceni stau, categoric, sub semnul inadmisibilului. PNL Ialomita dezaproba cu fermitate si se delimiteaza de astfel…

- Incident șocant, joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri in Eforie Nord, a incercat sa-și dea foc. Din fericire, el a fost oprit la timp. Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. Barbatul a mers la Primaria Constanța, care se afla…

- O romanca a fost obligata sa coboare din avion dupa un schimb de replici tensionat cu o stewardesa. Incidentul, care a avut loc la bordul unui avion Wizz Air, a provocat un val de reacții in randul celorlalți pasageri și a starnit controverse pe rețelele de socializare. Filmarea de pe Facebook surprinde…

- Milionarul Marius Ivan a murit, la Sinaia, in timp ce incerca sa iși faca o poza. Fondatorul Dufa și Henkel a incercat sa sa iși faca o poza in varf de munte, moment in care a alunecat și a murit. Marius Ivan a murit, la varsta de 64 de ani. El se afla la Sinaia, […] The post Sfarșit tragic pentru un…