​​VIDEO Incident la vizita Papei Francisc la Atena: Un preot ortodox l-a făcut "eretic" pe suveranul pontif Un barbat în vârsta care parea sa fie preot ortodox a strigat &"Papa, esti un eretic&" catre Papa Francisc, sâmbata, în momentul în care suveranul pontif intra în Arhiepiscopia Ortodoxa din Atena. Preotul a fost îndepartat din zona de politisti, relateaza Reuters și News.ro.



Martorii la incident spun ca barbatul a strigat suficient de tare pentru a fi auzit de Papa. Barbatul a parut sa cada în timp ce politistii încercau sa îl îndeparteze.



Papa Francisc a sosit sâmbata în Grecia, pentru o vizita de trei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olga, o fetita romanca de numai opt ani, a murit, la finele lunii noiembrie, dupa o agonie de mai bine de o ora. Copila a fost prinsa in usa metalica a unei fabrici, in orasul grecesc Keratsini, iar martorii nu au facut nimic pentru a o salva.

- Incident șocant in Grecia! O fetița romanca in varsta de numai opt ani, pe nume Olga, s-a stins din viața, dupa ce a fost sufocata cu ușa. Tragedia a avut loc la o fabrica din orașul grecesc Keratsini. Olga s-a zbatut mai bine de o ora intre viața și moarte, insa nu a reușit sa supraviețuiasca.

- "Anamaria impreuna cu mine va incerca sa descopere povești incredibilie din Romania, in unele vom investi chiar bani ca sa ne atingem visul și am chemat alaturi oameni specialiști din diverse domenii, de la entertainment la cooking", a declarat Eduard Eremia la Realitatea PLUS.Unul dintre primii colaboratori…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters.

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…

- Autoritațile din Romania au actualizat in aceasta seara lista țarilor cu risc epidemiologic, existand o serie de noutați pentru țarile din Zona Roșie. Belgia, Austria, Grecia, Belarus si Jersey sunt țarile care au intrat in zona roșie. Alaturi de acestea se mai afla Singapore, Guam, Georgia, Lituania,…

- Calendar ortodox. Azi este sarbatorit Sfantul Evanghelist Luca, cel mai iubit dintre apostoli. In fiecare an, pe 18 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuiește sarbatoarea de Sfantul Apostol și Evanghelist Luca. Considerat cel mai iubit dintre discipolii Mantuitorului și unul dintre cei patru evangheliști,…

- Au fost momente tensionate pentru clientii Iulius Mall din Cluj-Napoca, unde o portiune dintr-un tavan fals s-a prabusit. Cauza cea mai probabila a prabusirii tavanului ar fi fost o conducta care s-a spart, iar apa a facut ca plafonul sa cedeze. Martorii au surprins momentul in care a inceput sa curga apa,…