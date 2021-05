Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept inacceptabil un incident care a implicat trupe americane ce participau la un exercitiu militar si cetateni civili. ,,Este absolut inacceptabil ca viata si linistea cetatenilor bulgari sa fie puse in pericol de unitati militare, fie ca fac parte din fortele…

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

