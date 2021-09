VIDEO Incendiul izbucnit sâmbătă seara la un bloc în construcție dintr-un cartier rezidențial a fost provocat de lampioane Pompierii au gasit resturi de lampioane, la etajul al 12-lea, acolo unde sambata seara a izbucnit un incendiu puternic care a creat panica printre locuitorii din nordul Capitalei. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins repede valvataia. Puterea incendiului a fost data de materialele și buteliile depozitate pe terasa și care urmau […] The post VIDEO Incendiul izbucnit sambata seara la un bloc in construcție dintr-un cartier rezidențial a fost provocat de lampioane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

