Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, simbata dupa-amiaza, in Constanța. Ard deșeuri, vegetație uscata, cauciucuri, mase plastice. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale, respectiv o cisterna RAJA.

- Un incendiu puternic a izbucnit la Manastirea Pangarați, sambata dimineața, din cauza unui trasent care a lovit cladirea din lemn. Pompierii au ajuns la fața locului și au incercat sa acoperișul unei construcții, insa acesta era distrus aproape in intregime. Paraclisul a fost afectat de flacarile care…

- Avertisment Ro-Alert de fum, dupa un incendiu puternic. Un incendiu puternic a izbucnit in decursul zilei de miercuri, 21 iunie, la Rafinaria Petromidia din Navodari. In județul Constanța a fost activat Planul Rosu de Interventie, iar pompierii din mai multe județe au fost mobilizați pentru a interveni…

- Incidentul rutier s-a produs, marți dimineața, in jurul orei 07:30, la ieșirea din Valu lui Traian, spre Constanța, dupa ce mașinile care circulau pe același sens au intrat in coliziune, informeaza Ziua de Constanța.In urma incidentului in care au fost implicate cinci mașini, un tanar de 21 de ani…

- Pompierii clujeni au fost alertați marți dupa-masa cu privire la un incendiu care a izbucnit la o hala situata pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca. Doua autospeciale cu apa și spuma intervin la fața locului. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu…

- 60 de pasageri au fost evacuați, marți, dintr-un tren aflat intre garile Pitești și Parvu, din județul Argeș, din cauza unui incendiu care a izbucnit in zona motorului.Pompierii argeșeni au fost sesizați de izbucnirea unui incendiu in zona motorului unui tren de personal, aflat intre garile Pitești…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti, la un service auto si la o firma care prelucreaza paleti din municipiul Roman, judetul Neamt, iar pompierii intervin pentru stingerea acestuia. Focul a izbucnit chiar langa o benzinarie, iar pompierii lucreaza pentru a impiedica extinderea flacarilor.

- Focul a izbucnit la bucataria unde se pregateau preparatele pentru 1 mai. Mai mulți turiști erau așteptați in aceasta zona cu in minivacanța.Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. In acel moment in bucatarie erau patru persoane, iar cea mai probabila cauza este un scurt circuit…