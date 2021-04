Un incendiu puternic s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, la fast-food-ul Dristor Kebap de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din Capitala. Doua persoane au fost intoxicate cu fum, avand nevoie de asistența medicala. Locatarii unui bloc situat in apropiere au fost evacuați. Zeci de pompieri au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile uriașe. Pentru […] The post VIDEO Incendiu puternic in Capitala. A ars o cunoscuta shaormerie. Un bloc a fost evacuat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .