Video! Incendiu la sala de sport Oxygen din Galata

- Pompierii turdeni intervin la un invcendiu care a fost semnalat in zona pieței din Micro 1, la un bar care se afla in aceasta zona. Conform martorilor oculari, pompierii au intervenit pe terasa acestui bar, care este construita deasupra și au reușit sa stinga focul. Nu sunt victime, doar pagube materiale.…

- INCENDIU la Blaj: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pomperi din doua localitați Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 20.10, pe strada I.M.Calin din Blaj. Din primele informații, la fața locului intervin pompierii din Blaj și din Alba Iulia cu trei autospeciale. Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara la o locuința din orașul Ștefanești. Au fost alertați și intervin pompierii de la Detașamentul Pitești cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de lucru la inalțime și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Citeste și https://jurnaluldearges.ro/arges-accident-cu-patru-victime-229043/…

- Pompierii au intervenit la stingerea unui incendiu produs pe balconul unui bloc de locuințe de pe strada Stejarului din localitatea Florești. Din primele informații, pana in prezent nu au fost persoane care sa solicite consult medical și nu au fost necesare masuri de evacuare a locatarilor.„Pompierii…

- Incendiu in Capitala produs la etajul 9 al unui bloc. Doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii ISU au intervenit in urma cu puțin timp la stingerea unui incendiu. In actualizare! The post Imagini de groaza! Bloc in flacari. Intervin pompierii appeared first on Romania Libera .

- Incendiu casa de locuit in localitatea Craiești, strada Garii. Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu.Arde generalizat imobilul nelocuit, fara pericol de propagare și fara victime identificate. Info ISU Mures O casa arde generalizat la Craiesti at Sursa articolului: O casa arde…

- La peste un an și 8 luni dupa ce și-au pierdut casele intr-un incendiu, zeci de romi maghiari traiau inca intr-o sala de sport din Miercurea Ciuc. Autoritațile spun ca vor instala primele locuințe modulare pentru ei saptamana aceasta, dar specialiștii spun ca sunt o soluție proasta, in care oamenii…