Incendiu in Constanta! Pompierii intervin in cartierul Energia

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU Dobrogea intervin in Medgidia. Este vorba despre o locuinta inundata cu fum de la soba in Medgidia, pe str. Pescarusului, nr. 18, au transmis reprezentantii ISU Dobrogea. Interventia se afla in desfasurare.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Un incendiu a izbucnit astazi, 27 februarie, in localitatea Navodari, pe strada Tineretului. Potrivit ISU Dobrogea, o magazine a fost cuprinsa de flacari. La fata locului au intervenit echipaje de pompieri pentru a stinge focul. Din fericire, nu au fost raportate victime pana in acest moment. Cauzele…

- In urma cu puțin timp la 112 a fost semnalat un incendiu care a izbucnit la o casa din Arad, in cartierul Șega. La locul... The post Pompierii aradeni intervin la un incendiu izbucnit la o casa din cartierul Șega appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost sesizati in aceasta seara cu privire la un accident rutier intre trei autoturisme, cu patru victime, constiente, cooperante, neincarcerate, in mununicipiul Constanta, strada Eliberarii intersectie…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la o casa parasita in municipiul Constanta, pe strada Rascoalei 1907, nr. 28. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Incendiu in Valu lui Traian, judetul Constanta, azi, 10 ianaurie Este vorba despre un incendiu la o casa de pe str. Hortensiei, transmite ISU Dobrogea. Intervine Detasamentul Palas 2 ASAS Autospeciala cu Apa si Spuma , 1 SMURD B2, Autoplatforma, SMURD C.O victima cu arsuri a fost preluata de Smurdul…

- Incendiu in Constanta, azi, 09 ianuriae 2024 Este vorba despre un incendiu la o hala, la un service auto in municipiul Constanta, strada Cumpenei, in curtea Cooperativei Munca si Arta, transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Misiunea este in dinamica ...