- In urma unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Constanta cincisprezece persoane au fost evacuate, vineri dupa-amiaza, iar trei au fost transportate la spital, fiind intoxicate cu monoxid de carbon.

- Sediul Primariei din comuna Pietroasa va fi ridicat de la zero. Anuntul a fost facut de Compania Nationala de Investitii care a precizat ca va finanta noua constructie. Primaria a fost distrusa la inceputul acestei luni in urma unui incendiu puternic declansat la instalatia electrica. In urma evaluarilor…

- 106 persoane și 3 angajați ai unui hotel din Paltinis au fost evacuați joi dimineața din cauza unui incendiu. Doua femei, de aproximativ 50 si 20 de ani, s-au intoxicat cu fum si au fost duse de echipajele SMURD la Unitatea de primiri urgențe Sibiu.

- CT BUS informeaza publicul calator ca traseul liniei 5b se modifica temporar, din cauza unui incediu izbucnit la intersecția str. Hatman Arbore cu str. Mesterul Manole. Traseu ocolitor: str. Hatman Arbore – str. Mesterul Manole – str. Pandurului – str.Comarnic. Articolul Traseul autobuzului 5b se modifica…

- O persoana a fost gasita decedata de pompierii care au intervenit duminica la un incendiu produs intr-o o casa din localitatea Sanzieni, informeaza ISU Covasna. Cauza probabila a incediului o...

- In noaptea de duminica spre luni s-a produs un incendiu la o casa din Mosnita Veche, pe strada Aurel Cozma. La fața locului s-au deplasat de urgența trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 15 pompieri. The post Incendiu la Mosnita Veche. O casa a ars din cauza improvizatiilor electrice appeared…

- Zborurile Wizz Air de la Debrecen la Paris Beauvais si retur vor fi reprogramate duminica dimineata, dupa ce aeronava care trebuia sa zboare sambata pe ruta Debrecen - Paris Beauvais a fost evacuata in timpul operatiunii de degivrare, intrucat s-a...

- UPDATE:La interventie au mai participat un echipaj de prim ajutor EPA SMURD de la Garda de Interventie Borsa, precum si membri ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din oras, cu o autocisterna. In incendiu au ars circa 170 metri patrati acoperis anexa si casa. Flacarile au afectat si acoperisul…