- Cu puțin timp in urma a avut loc un accident rutier pe DJ104 K, intre localitațile Viscri și Bunești, din județul Brașov. In accident ar fi fost implicat un tractor, care avea atașata o remorca și in care s-ar fi aflat mai multe persoane.Din cauze care sunt in curs de cercetare, acesta a parasit partea…

- Dupa Grecia, zeci de pompieri romani au plecat duminica, in Franta pentru a lupta cu incendiile de vegetație. Romania trimite in Franta al doilea contingent de pompieri militari specializat in stingerea incendiilor de padure, a anuntat IGSU . Cel de-al doilea contingent de militari specializat in stingerea…

- Din cauza ploii torențiale din ultimele ore, pompierii militari brașoveni au fost solicitați sa intervina pentru a evacua apa dintr-o curte și un beci inundate, in localitatea Rașnov. De asemenea se acționeaza asupra mai multor strazi inundate (Cloșca, Teilor, Mihai Viteazu, Izvor) in localitatea Rașnov,…

- In urma cu scurt timp un incendiu puternic a izbucnit la doua case din Teliu. „Am fost solicitați sa intervenim la un incendiu in localitatea Teliu, strada Crișan. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul a doua case. La fața locului se deplaseaza 3 autospeciale de stingere cu apa…

- Romanul e frate cu codrul, iar brașoveanul cu ursul. Se pare ca autoritațile din municipiu sunt depașite de situație. Aceasta in contextul in care, la Rașnov, Primaria a decis instalarea de garduri electrice pentru protejarea populației. Un cititor ne-a scris ca, in aceasta dimineața, a dat nas in nas…

- In primele sase luni ale anului, pompierii militari au salvat peste 10.000 de persoane aflate in dificultate si au intervenit pentru localizarea si lichidarea a 11.880 de incendii, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In perioada de referinta (1 ianuarie – 30 iunie), actiunile…

- DRDP Brasov anunta ca a inceput așternerea covorului asfaltic pe DN1 , intre Predeal și Brașov. Potrivit directorului DRDP Brasov, Tudor Dutu, din tronsonul de aproximativ 12 kilometri de lucrari, de pe DN1, intre Brasov si Predeal, 2,5 kilometri de drum au fost deja asfaltati. Miercuri s-a turnat covor…

- Administrația USR – Coliban, care toaca banii publici pe festivaluri verzi fara niciun efect concret, a fost amendata de Garda de Mediu cu 70.000 de lei, pentru poluare. Informrația a fost dezvaluita de Asociația pentru Siguranța Urbana și Mediere (ASUM). La sfarșitul lunii mai, a avut loc un incendiu…